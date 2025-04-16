«А теперь — на главную роль!»: Ростовчанка Виктория Лопырева решила податься в актрисы

Красавица из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева зарекомендовала себя как разносторонняя личность. Начав с титула «Мисс Россия — 2003», она за свою карьеру успела стать фотомоделью, телеведущей, блогером и даже послом Чемпионата мира по футболу 2018. А теперь эффектная блондинка подалась в актрисы. Об учебе она откровенно поделилась с подписчиками в своих соцсетях.