«А теперь — на главную роль!»: Ростовчанка Виктория Лопырева решила податься в актрисы

Красавица из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева зарекомендовала себя как разносторонняя личность. Начав с титула «Мисс Россия — 2003», она за свою карьеру успела стать фотомоделью, телеведущей, блогером и даже послом Чемпионата мира по футболу 2018. А теперь эффектная блондинка подалась в актрисы. Об учебе она откровенно поделилась с подписчиками в своих соцсетях.
— Для публичного человека пойти на тренинг — это выход из зоны комфорта и вызов самому себе, — призналась южная красотка.
Учиться актерскому мастерству Виктория стала у Дмитрия Нагиева.
— Так часто мне предлагали сниматься в кино, и всегда я отказывалась, мол, не актриса же! Единожды был опыт, но роль была эпизодическая. Видимо, всему свое время.
Уроженка Ростова-на-Дону в коротком ролике раскрыла подписчикам закулисье: на репетициях она и партнер по очереди брали в руки топор и изображали то жестокость, то страх. Виктория сначала в ужасе кричала, когда у нее «отняли» руку, а потом показала одержимость, когда «лишила» партнера ноги.
— Талант — он или есть, или нет. Удачи в новой сфере! — поддержали подписчики.
— А теперь — на главную роль! — предлагает один из фанатов.
После телеведущая поделилась кадрами репетиции сцены из фильма «Москва слезам не верит».
— Здорово получается, Вика! Есть глубина, искренность. Мне очень нравится! — рады ее друзья.
— Реально актуально! Думаю, снимай кино сейчас, то Вера Алентова бы роль не получила, — уверена поклонница творчества Виктории.
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