В Красносулинском районе Минприроды зафиксировало сброс шахтных вод в пруды

В социальных сетях появилась информация о том, что вода в прудах Красносулинского района приобрела бурый оттенок. После этого специалисты Минприроды Ростовской области выехали на место, чтобы обследовать территорию.
В итоге было установлено, что причиной загрязнения стал выход шахтных вод из шахты «Бургустинская», которая была закрыта 20 лет назад.
— Министерство готовит предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства юридическому лицу, осуществляющему эксплуатацию водоотливных комплексов, — говорится в сообщении.