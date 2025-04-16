Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красносулинском районе Минприроды зафиксировало сброс шахтных вод в пруды

Вода в водоемах Красносулинского района окрасилась в бурый цвет.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появилась информация о том, что вода в прудах Красносулинского района приобрела бурый оттенок. После этого специалисты Минприроды Ростовской области выехали на место, чтобы обследовать территорию.

В итоге было установлено, что причиной загрязнения стал выход шахтных вод из шахты «Бургустинская», которая была закрыта 20 лет назад.

— Министерство готовит предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства юридическому лицу, осуществляющему эксплуатацию водоотливных комплексов, — говорится в сообщении.