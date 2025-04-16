Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом «Молекула»

Роспотребнадзор: ситуация с препаратом для снижения веса «Молекула» на контроле.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса «Молекула» и «Молекула плюс», в котором якобы обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее «Известия» писали, что сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность, обнаружено в популярном препарате для похудения «Молекула». Такой результат показало лабораторное исследование, СМИ провели контрольную закупку и отдали БАД на экспертизу.

«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Роспотребнадзор подготовил в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие информацию о том, что рекламируемый в соцсетях препарат для снижения веса «Молекула» и «Молекула плюс» содержит вещество сибутрамин. −0-