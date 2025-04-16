Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом «Молекула»

Там уточнили, что Роспотребнадзор подготовил в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие информацию о том, что рекламируемый в соцсетях препарат для снижения веса «Молекула» и «Молекула плюс» содержит вещество сибутрамин. −0-