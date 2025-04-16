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Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов

Рейс Red Wings из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 16 апр — РИА Новости. Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Сегодня в международном аэропорту Барнаул имени Титова Г. С. по причине технической неисправности воздушного суда авиакомпании “РедВингс” объявлена задержка выполнения рейса в г. Екатеринбург продолжительностью свыше 17 часов. Вылета ожидают 96 пассажиров, из них 5 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что барнаульская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе при размещении в гостинице.

«Мы сразу предоставили пассажирам еду и напитки, а также уже разместили людей в гостинице. Также мы заранее предупредим пассажиров об актуальном времени рейса. Безопасность авиаперевозок и комфорт пассажиров — безусловные приоритеты авиакомпании», — сообщили РИА Новости в Red Wings.

Согласно онлайн-табло аэропорта Барнаула, вылет рейса намечен на час ночи 17 апреля по местному времени, задержка превысит 18 часов.