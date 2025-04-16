Рейс из Барнаула в Екатеринбург задержали более чем на 17 часов

«Мы сразу предоставили пассажирам еду и напитки, а также уже разместили людей в гостинице. Также мы заранее предупредим пассажиров об актуальном времени рейса. Безопасность авиаперевозок и комфорт пассажиров — безусловные приоритеты авиакомпании», — сообщили РИА Новости в Red Wings.