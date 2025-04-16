В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет введен в Самаре в пятницу, 9 мая, с 8:00 до 23:00.
Ограничение затронет ряд центральных улиц города:
— ул. Вилоновская между Фрунзе и Галактионовской (нечетн.: дома № 1−21, четн.: дома № 2а-26);
— ул. Галактионовская между Ленинградской и Вилоновской (нечетн.: дома № 37−145, четн.: дома № 36−122);
— ул. Красноармейская между М. Горького и Галактионовской (нечетн.: дома № 1к1−41а, четн.: дома № 2а-30);
— ул. Чапаевская между Красноармейской и Вилоновской (нечетн.: дома № 177−181, четн.: дома № 176−210);
— ул. Молодогвардейская между Ленинградской и Студенческим пер. (нечетн.: дома № 1−151, четн.: дома № 74−202);
— ул. М. Горького между Красноармейской и Вилоновской (нечетн.: дома № 1−131).
Исключение сделано для заведений общественного питания.
Документ подписал первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Кроме особенных, праздничных, дат продажа алкоголя полностью запрещена детям. Нарушение этого закона карается штрафом, пишет Сова.