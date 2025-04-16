С воинскими почестями: в Тирасполе прошла церемония перезахоронения Неизвестного Солдата

В преддверии 9 Мая, когда мы будем праздновать 80-летие Победы, мы вместе с вами совершаем очень важный и сакральный акт памяти перезахоронения останков неизвестного советского солдата. Наши павшие, они как часовые, они охраняют нас, но они же дают нам силы для того, чтобы сегодня отстаивать те идеалы, за которые погибли миллионы людей во время Великой Отечественной войны. Потому что мы — дети Победы, а сегодня уже и внуки Победы. И мы не можем предать память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто победил нацизм, к сожалению, недобитый нацизм. И сегодня мы встали перед этой большой, огромной, можно сказать, всемирной задачей отстоять победу наших отцов, дедов и наших уже прадедов.