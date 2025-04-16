Мишустин рассказал о создании единого хранилища обезличенных данных

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В России создают единое защищенное хранилище обезличенных данных, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном видеообращении к гостям и участникам форума Data Fusion, посвященного вопросам развития ИИ.
«Сейчас формируется единая платформа для обмена и анализа данных — защищенное государственное хранилище востребованных обезличенных и зашифрованных сведений. Их можно будет применять для повышения качества государственного и муниципального управления, разработки передовых продуктов на базе искусственного интеллекта», — отметил глава правительства.
Премьер пояснил, что для развития перспективных решений в сфере искусственного интеллекта нужны отечественные наборы информации, для доступа к ним необходима надежная инфраструктура, правительство это учитывает.
«Здесь важно, что решаются две задачи. Во-первых, чтобы гарантировать безопасность и сохранность информации, исключить какие бы то ни было риски для граждан. И во-вторых, одновременно обеспечивается полезность наборов как для цифровой трансформации органов власти, так и для бизнеса», — уточнил Мишустин.
По его словам, в этом году министерства и ведомства внедрят в работу более 25 решений с использованием отечественных технологий ИИ.
Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу достичь «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления к 2030-му.
Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.