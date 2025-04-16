В РФ создали ставящий диагноз с помощью ИИ кардиограф

«При Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде создан носимый кардиограф. Его особенность в том, что он снимает настоящую электрокардиограмму. Она с помощью мобильного приложения передается в реальном времени на сервер. И в кратчайшие сроки — с использованием технологий искусственного интеллекта — ставится диагноз. Точность очень высокая», — рассказал председатель правительства.