В РФ создали ставящий диагноз с помощью ИИ кардиограф

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские ученые создали портативный кардиограф, который не только выполняет электрокардиографию, но и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) оперативно и точно ставит диагноз. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам пятого ежегодного форума Data Fusion.
«При Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде создан носимый кардиограф. Его особенность в том, что он снимает настоящую электрокардиограмму. Она с помощью мобильного приложения передается в реальном времени на сервер. И в кратчайшие сроки — с использованием технологий искусственного интеллекта — ставится диагноз. Точность очень высокая», — рассказал председатель правительства.
Он отметил, что подобные разработки стали возможны благодаря поддержке государством базирующихся при вузах центров, которые ведут исследования в области искусственного интеллекта. Специальные гранты уже получили 12 таких структур. «Видим ощутимую отдачу от этих вложений — за 4 года несколько десятков прикладных новаций. Подчеркну: все они могут применяться на практике», — заметил Мишустин.
В пример он привел еще одну передовую разработку. «[Создан] так называемый фреймворк, то есть набор инструментов и программных компонентов автоматического машинного обучения для индустриальных компаний. Он позволяет ускорить процесс формирования отраслевых моделей искусственного интеллекта в промышленности в десятки раз. Что стало заслугой исследовательского центра на базе Университета ИТМО в Санкт-Петербурге», — указал премьер.