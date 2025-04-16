Собянин выразил соболезнования с связи с кончиной ветерана ВОВ Ивана Слухая

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны, почетный гражданин города Москвы генерал-майор в отставке Иван Слухай. Соболезнования близким выразил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«С глубокой скорбью узнал о кончине председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая. 100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных Силах страны», — написал Мэр Москвы.
Иван Слухай сыграл неоценимую роль в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Общественная работа снискала ему уважение горожан.
За фронтовые подвиги и труды мирного времени ветеран увенчался множеством государственных наград, одной из которых стало звание почетного гражданина города Москвы.
«Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Ивана Андреевича», — заключил Сергей Собянин.
Иван Слухай родился 5 декабря 1924 года в селе Успенка Зилаирского района Башкирской АССР. В 16 лет стал заведующим начальной школой в селе Бузулук Оренбургской области и секретарем районного комитета комсомола.
В 1942-м вступил в народное ополчение и после ускоренного курса обучения попал на фронт под Сталинград. В одном из сражений вместе с боевыми товарищами уничтожил группировку немецких войск. На подступах к Белгороду Иван Слухай уже командовал ротой, а в день освобождения Белгорода и Орла получил первый орден Красной Звезды. Победу в Великой Отечественной войне он встретил в Австрии.
За доблестную службу Иван Слухай награжден четырьмя орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степени и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени.
После войны Иван Слухай 45 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР, из них 40 лет — в войсках противовоздушной обороны. В отставку ушел в звании генерал-майора.
В запасе Иван Слухай посвятил себя общественной деятельности. С 1996 года он возглавлял Московскую общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы и ветеранов труда. При содействии организации проводились патриотические акции, открывались музеи боевой и трудовой славы в школах и университетах, фиксировались воспоминания участников войны. В 2013 году в свет вышла книга Ивана Слухая об истории создания и ратных подвигах московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.
В 2016 году герою было присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы». В декабре прошлого года ветеран отметил 100-летний юбилей.
За плодотворную общественную деятельность Иван Слухай награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, Александра Невского, а также знаком отличия «За заслуги перед Москвой».