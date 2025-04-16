Собянин выразил соболезнования с связи с кончиной ветерана ВОВ Ивана Слухая

В 1942-м вступил в народное ополчение и после ускоренного курса обучения попал на фронт под Сталинград. В одном из сражений вместе с боевыми товарищами уничтожил группировку немецких войск. На подступах к Белгороду Иван Слухай уже командовал ротой, а в день освобождения Белгорода и Орла получил первый орден Красной Звезды. Победу в Великой Отечественной войне он встретил в Австрии.