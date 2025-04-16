Синоптики сказали про жару до +28 градусов в Беларуси 17 апреля, в четверг, информирует портал pogoda.by.
Согласно данным синоптиков, 17 апреля погоду в Беларуси и далее продолжит определять атмосферный фронт. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы на большей части территории, а днем местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы.
Ночью и утром будет слабый туман. Ветер окажется южных направлений, но при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит от +7 до +13 градусов, днем будет от +19 до +25 градусов. Синоптики добавляют, что по юго-западной и южной части страны ожидается до +28 градусов.
Тем временем синоптики предупредили о грозах в Беларуси на 16 апреля: «Грозовая обстановка и сильные ливни».
Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать в Великую среду Страстной седмицы 16 апреля.
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