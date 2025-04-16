Синоптики сказали про жару до +28 градусов в Беларуси

Ночью и утром будет слабый туман. Ветер окажется южных направлений, но при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит от +7 до +13 градусов, днем будет от +19 до +25 градусов. Синоптики добавляют, что по юго-западной и южной части страны ожидается до +28 градусов.