Жители Омска займутся посадкой геоглифа

Утро ближайшей субботы, 19 апреля, для многих омичей окажется насыщенным: они займутся высадкой огромного геоглифа. Посвященная Победе в ВОВ активность стартует в 10:00 в Усть-Заостровском лесничестве. Об этом рассказали в правительстве Омской области.
«Омичей приглашают на посадку геоглифа “Победе — 80”! Это первое в области мероприятие международной акции “Сад памяти — 2025”, проводимой в поддержку нацпроекта “Экологическое благополучие”, — говорится в сообщении.
В ГУ местного лесхоза напомнили, что в предыдущие пять лет омичи высадили около 380 садов памяти. Речь идет примерно о двух миллионах деревьев. В апреле 2025 года активисты преобразят пространство площадью более трех га.
Ранее «КП Омск» рассказала, что берег на Зеленом острове решили сдать в аренду.