Волгоградская студентка нашла медальон бойца из Омской области

Медальон, который стал важной находкой, был обнаружен 7 мая 2024 года студенткой Ольгой Байбородовой. Она нашла его во время поисковой экспедиции «Любань» в Ленинградской области. Вскоре после этого удалось установить, что медальон принадлежал Тукену Мендышеву, уроженцу Омской области, который ушел на фронт в 1941 году.