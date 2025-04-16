Волгоградская студентка нашла медальон бойца из Омской области

Медальон, который стал важной находкой, был обнаружен 7 мая 2024 года студенткой Ольгой Байбородовой. Она нашла его во время поисковой экспедиции «Любань» в Ленинградской области. Вскоре после этого удалось установить, что медальон принадлежал Тукену Мендышеву, уроженцу Омской области, который ушел на фронт в 1941 году.
Родственники Тукена, включая его детей и внуков, были рады получить память о своем предке. Важно отметить, что брат Тукена, Каергельды, вернулся с войны и долгие годы искал его. Встреча семьи Мендышевых с поисковиками из Ижевска и Омска состоялась через телемост, что стало важным шагом в восстановлении семейных связей.