Российская авиакомпания запустит полеты из Сочи в Бодрум

Российская авиакомпания объявила об открытии прямого авиарейса, который свяжет Сочи с турецким курортом Бодрум. Полеты начнутся 7 июня.
«Авиабилеты из Сочи в Бодрум доступны по минимальному тарифу от 140 евро, из Бодрума в Сочи — от 150 долларов, дополнительно к тарифу взимаются сборы», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет из Сочи запланирован на 05:30, прибытие в Бодрум — в 08:00. Обратный рейс из Бодрума будет отправляться в 09:00 и прибывать в Сочи в 11:30.
До настоящего времени прямого авиасообщения между Сочи и Бодрумом не существовало.
Ранее сообщалось о запуске сезонных авиарейсов из Новосибирска в Сочи.