Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская авиакомпания запустит полеты из Сочи в Бодрум

Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Бодрум с 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российская авиакомпания объявила об открытии прямого авиарейса, который свяжет Сочи с турецким курортом Бодрум. Полеты начнутся 7 июня.

«Авиабилеты из Сочи в Бодрум доступны по минимальному тарифу от 140 евро, из Бодрума в Сочи — от 150 долларов, дополнительно к тарифу взимаются сборы», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет из Сочи запланирован на 05:30, прибытие в Бодрум — в 08:00. Обратный рейс из Бодрума будет отправляться в 09:00 и прибывать в Сочи в 11:30.

До настоящего времени прямого авиасообщения между Сочи и Бодрумом не существовало.

Ранее сообщалось о запуске сезонных авиарейсов из Новосибирска в Сочи.