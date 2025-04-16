Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К пасхальным выходным в Челябинской области потеплеет до 22 градусов

К пасхальным выходным в Челябинской области потеплеет до 22 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 49% 756 мм рт. ст. +10°

Это следует из краткосрочного прогноза специалистов регионального ЦГМС.

Синоптики говорят, что 17 апреля с прохождением фронта ожидается похолодание, а под влиянием высотной фронтальной зоны сохраниться порывистый ветер.

В четверг облачно с прояснением, ночью в северных районах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем уже преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с, локально порывы до 18 м/с. Температура воздуха 17 апреля ночью от нуля до минус 5, на юге — до плюс 3, днем плюс 4−9, на юге — 9−14.

В Челябинске завтра без существенных осадков, порывы ветра до 13−16 м/с, предстоящей ночью до минус 2, днем плюс 5−7.

В пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 18 апреля ночью от нуля до минус 5, днем плюс 6−11, на юге — 10−15 градусов.

В субботу удержится переменная облачность, местами прошумят небольшие дожди. Ветер западный 5−10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Ночью 19 апреля плюс 1−6, днем плюс 12−17, на юге — до 22 тепла.