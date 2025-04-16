К пасхальным выходным в Челябинской области потеплеет до 22 градусов

В четверг облачно с прояснением, ночью в северных районах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем уже преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с, локально порывы до 18 м/с. Температура воздуха 17 апреля ночью от нуля до минус 5, на юге — до плюс 3, днем плюс 4−9, на юге — 9−14.