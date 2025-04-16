К пасхальным выходным в Челябинской области потеплеет до 22 градусов

Это следует из краткосрочного прогноза специалистов регионального ЦГМС.
Синоптики говорят, что 17 апреля с прохождением фронта ожидается похолодание, а под влиянием высотной фронтальной зоны сохраниться порывистый ветер.
В четверг облачно с прояснением, ночью в северных районах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем уже преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с, локально порывы до 18 м/с. Температура воздуха 17 апреля ночью от нуля до минус 5, на юге — до плюс 3, днем плюс 4−9, на юге — 9−14.
В Челябинске завтра без существенных осадков, порывы ветра до 13−16 м/с, предстоящей ночью до минус 2, днем плюс 5−7.
В пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 18 апреля ночью от нуля до минус 5, днем плюс 6−11, на юге — 10−15 градусов.
В субботу удержится переменная облачность, местами прошумят небольшие дожди. Ветер западный 5−10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Ночью 19 апреля плюс 1−6, днем плюс 12−17, на юге — до 22 тепла.