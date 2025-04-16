Врач Шубин: изжога может привести к охриплости голоса

— Любой, который находится в этой области. Когда новообразование начинает расти на голосовой складке, оно изменяет ее структуру. В результате смыкание голосовых складок происходит не так чисто и гладко, как должно быть. Это приводит к нарушению голоса. По качеству голоса человека, который к вам обратился, можно предварительно определить диагноз, даже не осматривая его. Когда пациент заходит в кабинет, здоровается и начинает говорить, вы уже можете понять, в каком направлении искать проблему. ЛОР-врачу, не имеющего соответствующей углубленной подготовки по данному профилю, будет сложно уловить эти характеристики голоса.