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В омский политех переводятся студенты столичных вузов

На бюджет в Омский политехнический университет переведено 26 студентов из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска и других российских городов. Еще 36 политехников, успешно сдавших сессию, перевели с коммерческого на бюджетное обучение. Таковы результаты работы специальной вузовской комиссии.

Источник: Российская газета

С начала года на перевод в вуз поступило более ста заявок, поэтому его проводили на конкурсной основе. При зачислении учитывали средний балл, достижения студентов в научно-исследовательской, а также культурно-творческой и спортивной деятельности, сообщили в университете.

В пользу омского политеха выбор сделали теперь уже бывшие студенты Московского физико-технического института (НИУ), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина, Новосибирского госуниверситета, а также Сибирского университета телекоммуникаций и информатики.