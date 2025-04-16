В омский политех переводятся студенты столичных вузов

С начала года на перевод в вуз поступило более ста заявок, поэтому его проводили на конкурсной основе. При зачислении учитывали средний балл, достижения студентов в научно-исследовательской, а также культурно-творческой и спортивной деятельности, сообщили в университете.
В пользу омского политеха выбор сделали теперь уже бывшие студенты Московского физико-технического института (НИУ), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина, Новосибирского госуниверситета, а также Сибирского университета телекоммуникаций и информатики.