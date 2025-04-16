Опубликовано расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025

Иркутск, как и все города России, готовится к дачному сезону. Из областного центра начнут ходить 13 садоводческих маршрутов. На каждый из них выделено по одному автобусу. КП-Иркутск публикует расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025.