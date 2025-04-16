Опубликовано расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025

Иркутск, как и все города России, готовится к дачному сезону. Из областного центра начнут ходить 13 садоводческих маршрутов. На каждый из них выделено по одному автобусу. КП-Иркутск публикует расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025.
Расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025.
Дачники Иркутска смогут доехать до садоводств «Строитель», «Дорожник», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка» и в поселок Патроны.
Расписание до 1 мая. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Действует расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025. Затем время их движения изменится. Также будет увеличено количество маршрутов и транспорта.