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Опубликовано расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025

Автобусы по садоводческим маршрутам начнут ходить из Иркутска 19 апреля.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск, как и все города России, готовится к дачному сезону. Из областного центра начнут ходить 13 садоводческих маршрутов. На каждый из них выделено по одному автобусу. КП-Иркутск публикует расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025.

Расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025.

Дачники Иркутска смогут доехать до садоводств «Строитель», «Дорожник», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка» и в поселок Патроны.

Расписание до 1 мая. Пресс-служба администрации города Иркутска.

Действует расписание дачных автобусов в Иркутске с 19 апреля до 1 мая 2025. Затем время их движения изменится. Также будет увеличено количество маршрутов и транспорта.