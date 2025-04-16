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На перебои в работе трамваев жалуются жители Владивостока

Жители Владивостока сообщают в telegram-чат главы городского округа, что сегодня в течение дня наблюдаются перебои в работе единственного в дальневосточной столице трамвайного маршрута, передаёт ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

«В обед произошла авария, вечером — нехватка напряжения», — пишет пассажирка, интересуясь, когда линия будет обслуживаться бесперебойно. Отметим, что инциденты на трамвайной линии Владивостока происходят нередко, она находится в изношенном состоянии, иногда вагоны сходят с рельс, но средств, чтобы отремонтировать линию, в бюджете нет. Тем временем трамвайный маршрут № 7 «Сахалинская — Минный городок» является важным элементом транспортной системы, так как проходит по выделенной полосе и позволяет быстро преодолеть те участки дорог, где в пиковые часы наблюдаются серьёзные заторы.

Более того, у предприятия «Электрический транспорт» в бюджете, судя по переписке горожан с представителями администрации Владивостока, на текущий год нет денег даже на благоустройство остановок, в частности, на установку лавочек на остановках. О такой роскоши, как остановочные павильоны, речи уже не идёт.

При этом транспортные чиновники пытаются развивать троллейбусную систему: купили новые троллейбусы и планируют новый (третий) маршрут Автовокзал — Снеговая Падь, но сроки его открытия уже сорваны — по официальной информации, город ещё не укомплектовал штат водителей.