На перебои в работе трамваев жалуются жители Владивостока

«В обед произошла авария, вечером — нехватка напряжения», — пишет пассажирка, интересуясь, когда линия будет обслуживаться бесперебойно. Отметим, что инциденты на трамвайной линии Владивостока происходят нередко, она находится в изношенном состоянии, иногда вагоны сходят с рельс, но средств, чтобы отремонтировать линию, в бюджете нет. Тем временем трамвайный маршрут № 7 «Сахалинская — Минный городок» является важным элементом транспортной системы, так как проходит по выделенной полосе и позволяет быстро преодолеть те участки дорог, где в пиковые часы наблюдаются серьёзные заторы.
Более того, у предприятия «Электрический транспорт» в бюджете, судя по переписке горожан с представителями администрации Владивостока, на текущий год нет денег даже на благоустройство остановок, в частности, на установку лавочек на остановках. О такой роскоши, как остановочные павильоны, речи уже не идёт.
При этом транспортные чиновники пытаются развивать троллейбусную систему: купили новые троллейбусы и планируют новый (третий) маршрут Автовокзал — Снеговая Падь, но сроки его открытия уже сорваны — по официальной информации, город ещё не укомплектовал штат водителей.