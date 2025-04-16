На перебои в работе трамваев жалуются жители Владивостока

«В обед произошла авария, вечером — нехватка напряжения», — пишет пассажирка, интересуясь, когда линия будет обслуживаться бесперебойно. Отметим, что инциденты на трамвайной линии Владивостока происходят нередко, она находится в изношенном состоянии, иногда вагоны сходят с рельс, но средств, чтобы отремонтировать линию, в бюджете нет. Тем временем трамвайный маршрут № 7 «Сахалинская — Минный городок» является важным элементом транспортной системы, так как проходит по выделенной полосе и позволяет быстро преодолеть те участки дорог, где в пиковые часы наблюдаются серьёзные заторы.