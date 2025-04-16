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Дети участников СВО в Иркутской области продолжат питаться в школах бесплатно

Соответствующее решение принято в Заксобрании региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На сегодняшней очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области одним из вопросов было продление действия закона, дающего право детям из семей участников специальной военной операции получать бесплатное питание в школе.

Напомним, с подобной инициативой выступил глава региона Игорь Кобзев в 2023 году и тогда депутаты ее поддержали. Действие льготы должно было закончиться 31 мая. Однако поскольку актуальность данной меры поддержки сохраняется, парламентарии приняли решение ее продлить еще на один год — с таким предложением согласились представители всех политических фракций.