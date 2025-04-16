Вандалы в Ростовской области осквернили Вечный огонь

В Зернограде вандалы сожгли в вечном огне цветы, сорванные с возложения венков. Кадрами местные поделились в социальных сетях.
Первый инцидент произошел около двух недель назад. Тогда вандалы сорвали с венков цветы и шишки и сожгли их в огне. Из-за этого была испорчена звезда мемориала. Она покрылась расплавленным пластиком и копотью. Тогда волонтеры привели «Вечный огонь» в порядок.
А спустя полмесяца памятник вновь осквернили. Вычислить вандалов не получилось, так как вблизи мемориала не установлено камер видеонаблюдения.