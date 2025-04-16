Власти решили компенсировать молодым семьям с детьми часть аренды за жилье

Дополнительная разовая мера поддержки полагается в том случае, если у родителей в возрасте до 35 лет рождается ребёнок. Эта мера также распространяется на семьи, где один родитель не достиг 35-летия. Размер компенсации зависит от количества детей. Если с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го в молодой семье рождается первый ребёнок, то власти будут компенсировать половину фактических расходов на съём жилья, но не более 10 тыс. рублей в месяц. Поддержка будет предоставляться до достижения ребёнком трёх лет.