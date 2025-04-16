Точность работы нейросетей для предсказания свойств материалов увеличили вдвое

Как отмечают ученые, сейчас химики и биологи используют методы квантовой химии для предсказания того, как будут вести себя те или иные молекулы. Проведение подобных расчетов требует огромного количества времени и вычислительных ресурсов, так как их сложность растет экспоненциальным образом с добавлением каждого нового атома и электрона, участвующего в химических реакциях.