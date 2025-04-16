Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Причиной многокилометровой пробки на трассе М5 в Челябинской области стали ремонтные работы на большом количестве участков, а также интенсивность транспортного потока, сообщила пресс-служба управления автодорог «Южный Урал».
В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной трассе М5 «Урал», пользователи размещают видео о том, что участок в Челябинской области сложно проехать — пробка из легковых и грузовых автомобилей растянулась на несколько десятков километров.
По данным пресс-службы, с 14 апреля упрдор «Южный Урал» производит ремонтные работы на значительном количестве участков автодороги М5 в Челябинской области, в том числе в горнозаводской зоне, связанные с заменой слоев износа дорожного покрытия, устранением деформаций верхнего слоя и на ряде участков — основания дороги.
«Причинами затруднения движения автотранспорта на участках трассы М5 “Урал” в горнозаводской зоне со снижением скорости до 15−30 км/ч помимо временных ограничений, связанных с проведением ремонтных работ, являются также интенсивность транспортного потока, в 8−10 раз превышающая расчетную (достигает 30−35 тысяч ежедневно), значительное число грузовых транспортных средств, передвигающихся с кратным перегрузом», — говорится в сообщении.
Кроме того, ремонтные работы, связанные с устранением пучинообразования, предполагают значительный объем земельных выемок и длительность данного вида работ, поэтому предполагается и введение ограничений, связанных с реверсом, уточняется в сообщении.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
По данным управления автодорог «Южный Урал», ограничение движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн с 1 апреля введено на территории Башкирии и с 17 апреля — в Челябинской области.