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На популярной трассе в Сочи снова ремонт: движение ограничено

В Сочи стартовали дорожные работы на одном из ключевых участков трассы, соединяющей курортный центр с микрорайоном Хоста.

Источник: Новая Кубань

Ремонт проводится на муниципальной дороге «Сочи — Хоста», где ранее были зафиксированы серьезные деформации полотна. Обновление покрытия выполняется в рамках муниципального контракта.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, подрядчик приступил к устранению поврежденных участков и восстановлению дорожной конструкции. На всех этапах за качеством работ следят специалисты технического надзора городского управления автодорог.

В ходе ремонта применяются современные материалы, в том числе асфальтобетонная смесь марки А22Нн для основания и щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-11) для верхнего слоя. Последний отличается повышенной прочностью и устойчивостью к износу, а также улучшенным сцеплением с колесами, что особенно важно на извилистых участках сочинской трассы.

Для того чтобы не создавать серьезных пробок в курортной зоне, основные работы ведутся ночью — с 22:00 до 06:00. Водителей просят быть внимательными при проезде через ремонтную зону и соблюдать временные ограничения скорости.

В мэрии Сочи извинились за возможные неудобства и пообещали завершить работы в кратчайшие сроки.