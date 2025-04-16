На популярной трассе в Сочи снова ремонт: движение ограничено

Ремонт проводится на муниципальной дороге «Сочи — Хоста», где ранее были зафиксированы серьезные деформации полотна. Обновление покрытия выполняется в рамках муниципального контракта.



Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, подрядчик приступил к устранению поврежденных участков и восстановлению дорожной конструкции. На всех этапах за качеством работ следят специалисты технического надзора городского управления автодорог.



В ходе ремонта применяются современные материалы, в том числе асфальтобетонная смесь марки А22Нн для основания и щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-11) для верхнего слоя. Последний отличается повышенной прочностью и устойчивостью к износу, а также улучшенным сцеплением с колесами, что особенно важно на извилистых участках сочинской трассы.



Для того чтобы не создавать серьезных пробок в курортной зоне, основные работы ведутся ночью — с 22:00 до 06:00. Водителей просят быть внимательными при проезде через ремонтную зону и соблюдать временные ограничения скорости.



В мэрии Сочи извинились за возможные неудобства и пообещали завершить работы в кратчайшие сроки.