В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете

«Когда деструктивные сообщества в соцсетях выявляются, их блокируют. Но для успешного противодействия этому злу важна профилактика. Сегодня всё чаще взрослые “кураторы” стараются работать адресно, начиная общение с ребенком напрямую, через мессенджеры. Поэтому очень важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми можно столкнуться в мировой паутине, и опасности попасть под влияние злоумышленника. Это наша с вами общая задача», — написал он в своем Telegram-канале.