В Алматы перекроют дороги в связи с марафоном

В связи с проведением марафона в городе будет организовано временное перекрытие дорог. Операционный директор фонда Ержан Бримжанов сообщил, что трасса поделена на четыре ключевых участка, по которым будет ограничено движение в течение утра 20 апреля. Вот основные перекрытия: