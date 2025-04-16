Рядом с некоторыми платными парковками в Калининграде запретили стоянку вдоль дороги

Изменения вступили в силу накануне, 15 апреля. Автомобилисты считают эту меру излишней: полоса, которую они раньше занимали, никак не мешала движению основного потока. Водители подозревают в таком решении умысел мэрии: теперь у Южного вокзала оставить машину можно только за деньги. Поэтому многие просто паркуются чуть дальше от транспортного узла, а стоянка пустует.