Рядом с некоторыми платными парковками в Калининграде запретили стоянку вдоль дороги

На улице Железнодорожной в Калининграде запретили остановку и стоянку вдоль проезжей части. Речь про участок возле памятника Калинину, от налоговой службы и кафе «Встреча» в сторону Суворова, сообщают местные жители.
Изменения вступили в силу накануне, 15 апреля. Автомобилисты считают эту меру излишней: полоса, которую они раньше занимали, никак не мешала движению основного потока. Водители подозревают в таком решении умысел мэрии: теперь у Южного вокзала оставить машину можно только за деньги. Поэтому многие просто паркуются чуть дальше от транспортного узла, а стоянка пустует.
Другая часть автомобилистов считает, что если дорога станет свободнее, там проедет больше машин, а пробок не будет. Кроме того, решится вопрос с парковкой грузового транспорта, который мешает обзору.
Платными стоянки возле авто- и железнодорожного вокзалов стали в марте.