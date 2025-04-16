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Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей

Лавров: нужно создать все условия для переезда в Россию граждан враждебных стран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Все больше людей в мире смотрят на Россию как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей, нужно создавать удобные условия для переезда сюда граждан тех стран, где агрессивно навязываются деструктивные установки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я хотел бы с удовлетворением констатировать, что в мире все больше и больше людей не просто симпатизируют нашей стране, хотят узнать побольше о том, как мы живем, но и смотрят на Россию именно как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей», — сказал министр на 44-м заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ.

Такие настроения наблюдаются, в частности, в странах Запада, и именно для того, чтобы эти люди не чувствовали себя забытыми, президент президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, отметил Лавров.

«Главная цель — с