Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей

«Я хотел бы с удовлетворением констатировать, что в мире все больше и больше людей не просто симпатизируют нашей стране, хотят узнать побольше о том, как мы живем, но и смотрят на Россию именно как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей», — сказал министр на 44-м заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ.