Мэрия запустила опрос об уникальности бренда Екатеринбурга

Жителям предлагается оставить голоса за то, нужно ли больше объектов навигации в городе, а также рассказать, нужен ли ему уникальный бренд и с чем у них ассоциируется Екатеринбург. Кроме того, горожанам нужно ответить на вопрос, как чаще всего они и их знакомые сокращенно называют город — Екб, Екат, Ёбург или как-то по-другому.