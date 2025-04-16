Ушел из жизни бывший глава «Примавтодора» Лев Панченко

В возрасте 63 лет скончался бывший руководитель краевого дорожного предприятия «Примавтодор» Лев Панченко. Сообщается, что смерть талантливого руководителя, уроженца Амурской области, наступила 11 апреля, прощание прошло 15 апреля в Москве.
Панченко занимал пост главы «Примавтодора» с 2010 по 2012 год, а также работал в органах исполнительной власти Камчатского и Приморского краев. В числе ключевых проектов при его участии — запуск нефтяного терминала «Транснефть — Порт Козьмино», который играет важную роль в поставках нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 11 апреля 2025 года в 12:10 ушел из жизни Панченко Лев Николаевич. Особое место в его трудовой биографии занимает работа в качестве первого генерального директора ООО “Транснефть — Порт Козьмино”. Именно Лев Николаевич стоял у истоков строительства и ввода в эксплуатацию этого стратегически важного нефтепорта на самом востоке России», — пишет пресс-служба предприятия.
Коллеги отзываются о Льве Панченко как о профессионале и человеке с высоким уровнем ответственности.
«Талантливый руководитель, профессионал, человек с большим сердцем», — вспоминают те, кто знал его лично. Близкие также отмечают его простоту и открытость: «Представляясь, он знакомился со словами: “Просто Лев”».
О причинах смерти Льва Панченко пока официально не сообщается. Редакция «МК во Владивостоке» приносит соболезнования родным и близким Льва Николаевича Панченко.