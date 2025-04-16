Ушел из жизни бывший глава «Примавтодора» Лев Панченко

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 11 апреля 2025 года в 12:10 ушел из жизни Панченко Лев Николаевич. Особое место в его трудовой биографии занимает работа в качестве первого генерального директора ООО “Транснефть — Порт Козьмино”. Именно Лев Николаевич стоял у истоков строительства и ввода в эксплуатацию этого стратегически важного нефтепорта на самом востоке России», — пишет пресс-служба предприятия.