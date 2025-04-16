На дорогах Самары появится мотопатруль ДПС

В Самаре сотрудники дорожной полиции будут патрулировать автотрассы на мотоциклах. Мототранспорт более эффективен при выявлении различных нарушений, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Данное подразделение отличается мобильностью и скоростью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации, — отметили в сообщении.
Все патрульные мотоциклы уже прошли техосмотр, а также сезонное обслуживание. Полицейские отмечают, что мотоцикл без труда сможет проследовать за нарушителем и в короткое время догонит любое транспортное средство.