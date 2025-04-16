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На дорогах Самары появится мотопатруль ДПС

В Самаре полицейские на мотоциклах будут контролировать ситуацию на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сотрудники дорожной полиции будут патрулировать автотрассы на мотоциклах. Мототранспорт более эффективен при выявлении различных нарушений, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Данное подразделение отличается мобильностью и скоростью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации, — отметили в сообщении.

Все патрульные мотоциклы уже прошли техосмотр, а также сезонное обслуживание. Полицейские отмечают, что мотоцикл без труда сможет проследовать за нарушителем и в короткое время догонит любое транспортное средство.