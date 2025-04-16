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Как теперь будут работать светофоры в городе, рассказали в ГАИ

Во многих российских городах была проведена масштабная модернизация сети городских светофоров.

Источник: ДЕЙТА

Об этом со ссылкой на данные ГАИ пишет портал Naavtotrasse, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснили представители инспекции, новые устройства работают без мигающего зелёного сигнала и без таймера обратного отсчёта. Как оказалось, такие изменения связаны с тем, что многие автомобилисты пытались проехать перекрёсток именно в момент перехода зелёного сигнала в мигающий режим. Теперь жёлтый будет загораться сразу.

В свою очередь отказ от таймера обратного отсчёта объясняется желанием повысить внимательность участников дорожного движения и сделать их более сосредоточенными на перекрёстках.

Также введён двухсторонний красный сигнал, который загорается перед включением зелёного и позволяет всем участникам движения завершить начатые манёвры. Все нововведения направлены на снижение количества аварий при проезде перекрёстков, рассказали в ГАИ.