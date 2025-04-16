Как теперь будут работать светофоры в городе, рассказали в ГАИ

Как объяснили представители инспекции, новые устройства работают без мигающего зелёного сигнала и без таймера обратного отсчёта. Как оказалось, такие изменения связаны с тем, что многие автомобилисты пытались проехать перекрёсток именно в момент перехода зелёного сигнала в мигающий режим. Теперь жёлтый будет загораться сразу.