Как теперь будут работать светофоры в городе, рассказали в ГАИ

Об этом со ссылкой на данные ГАИ пишет портал Naavtotrasse, передает ИА DEITA.RU.
Как объяснили представители инспекции, новые устройства работают без мигающего зелёного сигнала и без таймера обратного отсчёта. Как оказалось, такие изменения связаны с тем, что многие автомобилисты пытались проехать перекрёсток именно в момент перехода зелёного сигнала в мигающий режим. Теперь жёлтый будет загораться сразу.
В свою очередь отказ от таймера обратного отсчёта объясняется желанием повысить внимательность участников дорожного движения и сделать их более сосредоточенными на перекрёстках.
Также введён двухсторонний красный сигнал, который загорается перед включением зелёного и позволяет всем участникам движения завершить начатые манёвры. Все нововведения направлены на снижение количества аварий при проезде перекрёстков, рассказали в ГАИ.