Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Блогер Юрий Дудь*, задавая вопрос дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, мстил ей за то, что она содействовала признанию его иностранным агентом, заявил в суде юридический представитель Мизулиной.
Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня Лефортовский суд Москвы продолжает рассматривать иск Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«Дудь*, задавая вопрос Лебедеву в такой форме в интервью, фактически понимая, какой будет ответ, мстил Мизулиной, так как она последовательно отслеживала его публикации, обращала на это внимание правоохранительных органов. В конечном итоге его признали иностранным агентом», — заявил в суде делегат истицы.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики «нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации». Речь в заявлении идет о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева во «ВКонтакте» и интервью Дудю* с высказываниями и Мизулиной.
До этого по делу было проведена лингво-фоноскопическая экспертиза. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме — утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.
Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.