Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева

Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.