Грозный удар: Мощная магнитная буря накроет Молдову — проблем со здоровьем не избежать

Магнитная буря больше суток будет бушевать на Земле.
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю. Ей предшествовал выброс двух крупных солнечных протуберанцев (крупные волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере), который произошёл 13 апреля. Оба протуберанца ушли в сторону Земли.
Согласно расчётам, солнечное вещество достигло нашей планеты в ночь с 15 на 16 апреля, около 22:00. Затем магнитосфера чуть успокоится, но с 12:00 16 по 12:00 17 апреля ожидаются геомагнитные возмущения. Последний всплеск магнитной бури придётся примерно на 18:00 17 апреля.
Выбросы протуберанцев являются одной из основных причин сильных геомагнитных возмущений. Из-за большой массы они оказывают сильное воздействие на магнитосферу планеты.