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Грозный удар: Мощная магнитная буря накроет Молдову — проблем со здоровьем не избежать

Мощная магнитная буря обрушится на Землю с 16 на 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря больше суток будет бушевать на Земле.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю. Ей предшествовал выброс двух крупных солнечных протуберанцев (крупные волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере), который произошёл 13 апреля. Оба протуберанца ушли в сторону Земли.

Согласно расчётам, солнечное вещество достигло нашей планеты в ночь с 15 на 16 апреля, около 22:00. Затем магнитосфера чуть успокоится, но с 12:00 16 по 12:00 17 апреля ожидаются геомагнитные возмущения. Последний всплеск магнитной бури придётся примерно на 18:00 17 апреля.

Выбросы протуберанцев являются одной из основных причин сильных геомагнитных возмущений. Из-за большой массы они оказывают сильное воздействие на магнитосферу планеты.