Грозный удар: Мощная магнитная буря накроет Молдову — проблем со здоровьем не избежать

Согласно расчётам, солнечное вещество достигло нашей планеты в ночь с 15 на 16 апреля, около 22:00. Затем магнитосфера чуть успокоится, но с 12:00 16 по 12:00 17 апреля ожидаются геомагнитные возмущения. Последний всплеск магнитной бури придётся примерно на 18:00 17 апреля.