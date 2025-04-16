Участники ВОВ в Иркутской области станут почетными гражданами

Так, всем участникам Великой Отечественной войны будет присвоено звание почетных граждан. К слову, тех, кто принимал участие в событиях 1941−45 годов, в Приангарье осталось лишь 62 человека. Все они станут почетными гражданами либо Иркутской области, либо того муниципалитета, в котором проживают. Причем им не придется ждать, ведь ранее такие звания присуждались один раз в год и очень ограниченному числу кандидатов.