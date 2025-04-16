Участники ВОВ в Иркутской области станут почетными гражданами

На очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области было принято сразу несколько решений, инициатором которых выступил губернатор Игорь Кобзев. Все они имеют отношение к наступающему юбилею Великой Победы.
Так, всем участникам Великой Отечественной войны будет присвоено звание почетных граждан. К слову, тех, кто принимал участие в событиях 1941−45 годов, в Приангарье осталось лишь 62 человека. Все они станут почетными гражданами либо Иркутской области, либо того муниципалитета, в котором проживают. Причем им не придется ждать, ведь ранее такие звания присуждались один раз в год и очень ограниченному числу кандидатов.
— Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить присвоение участникам ВОВ звания «Почетный гражданин» региона или муниципального образования. Выполнить ее — для нас большая честь. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто ковал Победу ради нашего будущего, и всегда будем помнить о подвиге советского народа, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Еще одна инициатива касается тружеников тыла: им будет увеличена доплата к пенсии до 2 тысяч рублей. Напомним, сейчас сумма выплаты составляет 403 рубля.
— Вклад тружеников тыла в Победу неоценим. В годы войны эти люди прошли через суровые испытания, они заслуживают нашей всесторонней поддержки. Это не просто законопроект — это наша дань уважения тем, кто так многое сделал для нас, — отметил Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона обратился к депутатам с просьбой поддержать инициативу о присвоении Черемхово звания «Город трудовой доблести». Соответствующее ходатайство в адрес Президента России уже подписано губернатором. Парламентарии проголосовали «за».
На этом работа губернатора на текущей сессии областного парламента не закончена: последний вопрос в повестке будет рассматриваться отдельно, 25 апреля. Это будет очередное Послание главы Приангарья Законодательному Собранию. Мероприятие пройдет в Иркутском суворовском военном училище.