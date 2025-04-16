Уровень воды повышается в реке Лене из-за ледового затора

Из-за ледового затора в реке Лене в районе Жигалово резко поднялся уровень воды. 16 апреля он достиг отметки в 243 см. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— При сохранении затора льда 16−17 апреля возможно достижение отметок 250−310 см, затопление пониженных участков местности территории населенного пункта, — отмечают в ведомстве.
Уровень воды в Жигалово по состоянию на 16:00 16 апреля составляет 262 см. За последние 4 часа он вырос на 19 см. Неблагоприятная отметка — 300 см.
Ледовый затор сохраняется.