В Омской области отремонтируют трассу Тара-Колосовка

Жалобы жителей Омской области на отвратительное состояние дороги Тара-Колосовка не остались без ответа. Прокуратура отреагировала на сообщения в соцсетях и добилась справедливости через суд: власти проведут ремонт. Об этом сообщили 16 апреля в телеграм-канале prok_omsk.