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В Омской области отремонтируют трассу Тара-Колосовка

Власти восстановят ее по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Жалобы жителей Омской области на отвратительное состояние дороги Тара-Колосовка не остались без ответа. Прокуратура отреагировала на сообщения в соцсетях и добилась справедливости через суд: власти проведут ремонт. Об этом сообщили 16 апреля в телеграм-канале prok_omsk.

На опубликованных фото можно увидеть, что фрагменты проезжей части испещрены ямами, во многих местах отсутствует верхний слой асфальта.

«Проверка показала, что данная дорога не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура внесла директору КУ Омской области “Управление дорожного хозяйства Омской области” представление, однако должных мер по устранению выявленных нарушений принято не было», — рассказывают представители ведомства.

Когда дело дошло до суда, иск был удовлетворен. Ответчика обязали отремонтировать пригородную трассу до конца августа 2025 года.