Популярные капсулы для стирки попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Согласно информации, под запрет попали капсулы для стирки цветного белья «Роза» от торгового бренда Clouds, производителем которых является Китай. В Госстандарте отметили, что изготовитель умышленно указал, что капсулы могут применяться для всех типов стиральных машин. Однако указанное средство не может использоваться для машин с фронтальной загрузкой.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные капсулы для стирки. Фото: danger.gskp.by.
Все дело в том, что показатель «пенообразующая способность» составил 217 ± 6 мм при норме не более 180 мм. Данные капсулы для стирки запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 16 апреля 2025 года.
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