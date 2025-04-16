Популярные капсулы для стирки попали под запрет продаж в Беларуси

Согласно информации, под запрет попали капсулы для стирки цветного белья «Роза» от торгового бренда Clouds, производителем которых является Китай. В Госстандарте отметили, что изготовитель умышленно указал, что капсулы могут применяться для всех типов стиральных машин. Однако указанное средство не может использоваться для машин с фронтальной загрузкой.