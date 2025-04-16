В Беларуси женщину ошибочно признали умершей, перепутав с соседкой по хутору. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
В сообщении сказано, что в прокуратуру обратилась жительница Бреста. Она сообщила, что не может получить медицинскую помощь в больнице, так как числится там умершей. В момент проверки было установлено, что в январе 2021 года бригадой скорой помощи в больницу была доставлена женщина с диагнозом «кома 2 степени».
«Не приходя в сознание, она скончалась в больнице. Данные женщины были установлены со слов жителей хутора, где медики забрали пациентку», — отметили в ведомстве.
Вместе с тем в ходе проведения первичных проверочных мероприятий сделали вывод о том, что умершей является жительница Бреста 1968 года рождения, данные которой назвали соседи. Как следствие, в ЗАГСе была произведена регистрация смерти женщины.
Сообщается, что в конце 2022 года брестчанка, чьи данные были указаны в свидетельстве о смерти, пошла в поликлинику, предъявила свой паспорт. Сотрудники поликлиники передали информацию в Следственный комитет. В момент проверки удалось установить, что умершая была соседкой по хутору женщины, которая обратилась в поликлинику и ошибочно названа соседями.
«Так как умершая не имела родственников, данные о ее смерти никто не оспаривал», — пояснили в прокуратуре.
Прокурор Бреста в интересах женщины обратился в суд с иском о признании недействительной записи акта о смерти и ее аннулировании. Со стороны суда данные требования были удовлетворены.
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