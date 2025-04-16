В Беларуси женщину ошибочно признали умершей, перепутав с соседкой по хутору

В сообщении сказано, что в прокуратуру обратилась жительница Бреста. Она сообщила, что не может получить медицинскую помощь в больнице, так как числится там умершей. В момент проверки было установлено, что в январе 2021 года бригадой скорой помощи в больницу была доставлена женщина с диагнозом «кома 2 степени».