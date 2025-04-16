Симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Ростове

В субботу, 19 апреля, в Ростове состоится концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Мероприятия пройдет в рамках Московского Пасхального фестиваля. Он был основан в 2002 году по инициативе маэстро Валерия Гергиева. С тех пор проходит ежегодно и охватывает десятки городов России.
В этом году фестиваль акцентирует внимание на 80-летии Победы в Великой Отечественной войне и на 185-летии со дня рождения Чайковского. В честь этих дат будет представлена новая программа.