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Симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Ростове

В ростовском музыкальном театре состоится концерт под управлением Валерия Гергиева.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 19 апреля, в Ростове состоится концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Мероприятия пройдет в рамках Московского Пасхального фестиваля. Он был основан в 2002 году по инициативе маэстро Валерия Гергиева. С тех пор проходит ежегодно и охватывает десятки городов России.

В этом году фестиваль акцентирует внимание на 80-летии Победы в Великой Отечественной войне и на 185-летии со дня рождения Чайковского. В честь этих дат будет представлена новая программа.