Зарплаты таксистов выросли до 187 тыс рублей в Приморье: высокий спрос в регионе

Средняя зарплата таксистов в регионе составила более 180 тысяч рублей.
На сегодняшний день в крае размещено 200 вакансий для водителей такси — это около 1% от общего числа подобных предложений по стране. По уровню оплаты труда Приморье уступает лишь Дагестану и Северной Осетии, где средние зарплаты составляют 190 тысяч рублей.
«Сумма зарплатных предложений в крае для таксистов за год увеличилась на 8,8% и составила 187 тысяч рублей», — говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что такой рост обусловлен увеличением нагрузки на сферу такси и нехваткой водителей в условиях повышения спроса на персональные перевозки.