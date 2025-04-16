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Зарплаты таксистов выросли до 187 тыс рублей в Приморье: высокий спрос в регионе

В Приморском крае значительно возрос спрос на услуги водителей такси — число вакансий в этом сегменте увеличилось на 159% за последний год, сообщает сайт hh.ru.

Источник: Getty Images

Средняя зарплата таксистов в регионе составила более 180 тысяч рублей.

На сегодняшний день в крае размещено 200 вакансий для водителей такси — это около 1% от общего числа подобных предложений по стране. По уровню оплаты труда Приморье уступает лишь Дагестану и Северной Осетии, где средние зарплаты составляют 190 тысяч рублей.

«Сумма зарплатных предложений в крае для таксистов за год увеличилась на 8,8% и составила 187 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что такой рост обусловлен увеличением нагрузки на сферу такси и нехваткой водителей в условиях повышения спроса на персональные перевозки.