Зарплаты таксистов выросли до 187 тыс рублей в Приморье: высокий спрос в регионе

На сегодняшний день в крае размещено 200 вакансий для водителей такси — это около 1% от общего числа подобных предложений по стране. По уровню оплаты труда Приморье уступает лишь Дагестану и Северной Осетии, где средние зарплаты составляют 190 тысяч рублей.