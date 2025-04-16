В Ростове до конца апреля отключение горячей воды пройдет по новому графику

В районе проспекта Ленина холодная вода будет подаваться на участке в пределах улицы Нансена, Ахтарского переулка, улиц Текучева, Мечникова, Юфимцева, Шеболдаева, проспекта Ленина, улиц Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов и Врубовой, а также Актюбинского переулка.