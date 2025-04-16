В Ростове до конца апреля отключение горячей воды пройдет по новому графику

Об этом проинформировали в компании «Ростовские тепловые сети».
С 15 по 30 апреля должно пройти отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону.
Без теплого душа останутся: Северный район в пределах улицы Пацаева, бульвара Комарова, улиц Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, проспектов Королева и Космонавтов, улицы Волкова.
Район «Темерник» лишитсягорячей воды в кранах на территории, ограниченной улицами Лелюшенко, Миронова и Думенко.
В районе проспекта Ленина холодная вода будет подаваться на участке в пределах улицы Нансена, Ахтарского переулка, улиц Текучева, Мечникова, Юфимцева, Шеболдаева, проспекта Ленина, улиц Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов и Врубовой, а также Актюбинского переулка.
На территориях, где не выявят неполадок горячая вода начнет подаваться без предупреждения с 22 апреля.
Напомним, что гидравлические испытания после отопительного сезона необходимы для обнаружения слабых мест теплосетей для проведения ремонта, чтобы избежать прорывов зимой.