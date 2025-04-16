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В Ростове до конца апреля отключение горячей воды пройдет по новому графику

В Ростове-на-Дону отключение горячей воды пройдет по новому графику в апреле.

Источник: Reuters

Об этом проинформировали в компании «Ростовские тепловые сети».

С 15 по 30 апреля должно пройти отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону.

Без теплого душа останутся: Северный район в пределах улицы Пацаева, бульвара Комарова, улиц Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, проспектов Королева и Космонавтов, улицы Волкова.

Район «Темерник» лишитсягорячей воды в кранах на территории, ограниченной улицами Лелюшенко, Миронова и Думенко.

В районе проспекта Ленина холодная вода будет подаваться на участке в пределах улицы Нансена, Ахтарского переулка, улиц Текучева, Мечникова, Юфимцева, Шеболдаева, проспекта Ленина, улиц Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов и Врубовой, а также Актюбинского переулка.

На территориях, где не выявят неполадок горячая вода начнет подаваться без предупреждения с 22 апреля.

Напомним, что гидравлические испытания после отопительного сезона необходимы для обнаружения слабых мест теплосетей для проведения ремонта, чтобы избежать прорывов зимой.