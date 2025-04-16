250 многоквартирных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году

По новой программе до 2028 года расселению подлежат 250 МКД площадью 94,1 тысячи кв. м, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 годы. Для этого планируется построить три дома по улицам Садовой, Зайцева и 40 лет Победы. 5,6 тысячи кв. м жилья уже расселены по состоянию на начало апреля.