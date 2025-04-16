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29 классов частично закрыто на карантин в нижегородских школах из-за ОРВИ и гриппа

Заболеваемость находится ниже эпидемических порогов.

Источник: Время

18 тысяч случаев респираторных инфекций было зарегистрировано в Нижегородской области с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Продолжается снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Заболеваемость находится ниже эпидемических порогов», — рассказали специалисты.

Сейчас частично закрыто 29 классов и 72 группы дошкольников. Доля образовательных учреждений Нижегородской области, в которых введен карантин, составляет 3,7%.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверяет воду после жалоб нижегородцев на неприятный запах.