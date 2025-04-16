Вход в Нижегородский кремль ограничат 20 апреля

В Нижнем Новгороде 20 апреля из-за пасхального крестного хода будет ограничен вход в кремль. Об этом сообщает управделами регионального правительства.
С 7 до 16 часов пройти на территорию кремля можно будет Дмитриевскую, Кладовую и Ивановскую башни, здесь будут установлены досмотровые рамки. После снятия ограничений кремль будет открыт до полуночи.
Кремлевский фуникулер до 16 часов будет работать только на спуск, а после возобновления перевозок будет работать до 21 часа.
Напомним, крестный ход начнется в 15 часов от Михайло-Архангельского собора. Шествие пройдет по Зеленскому съезд, площади Народного единства, улице Рождественской, Канавинскому мосту к Александро-Невскому собору.