В Ялте закрывают автовокзал

«В связи с проведением строительных работ по капитальному ремонту здания Ялтинской автостанции, с 17 апреля 2025 года автобусы междугороднего сообщения будут отправляться с территории троллейбусной станции — Ялта, ул. Московская, 57», — сказано в сообщении.