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В Ялте закрывают автовокзал

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Ялте с 17 апреля на капитальный ремонт закрывают здание автовокзала. Об этом сообщает минтранс Крыма.

Источник: Freepik

Отмечается, что в связи работами изменяется место отправления междугородних автобусов.

«В связи с проведением строительных работ по капитальному ремонту здания Ялтинской автостанции, с 17 апреля 2025 года автобусы междугороднего сообщения будут отправляться с территории троллейбусной станции — Ялта, ул. Московская, 57», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что по новому адресу будет работать касса, в которой пассажиры смогут приобретать билеты на проезд.

«Автобусы пригородного сообщения с 18 апреля будут отправляться с территории, прилегающей к нижней платформе автовокзала», — уточнили в профильном министерстве.