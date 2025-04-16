В Ялте закрывают автовокзал

Отмечается, что в связи работами изменяется место отправления междугородних автобусов.
«В связи с проведением строительных работ по капитальному ремонту здания Ялтинской автостанции, с 17 апреля 2025 года автобусы междугороднего сообщения будут отправляться с территории троллейбусной станции — Ялта, ул. Московская, 57», — сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что по новому адресу будет работать касса, в которой пассажиры смогут приобретать билеты на проезд.
«Автобусы пригородного сообщения с 18 апреля будут отправляться с территории, прилегающей к нижней платформе автовокзала», — уточнили в профильном министерстве.