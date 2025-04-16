Новосибирский суд смягчил меру пресечения акционеру «Ангиолайна» Лебедевой

Акционер новосибирской компании «Ангиолайн» Наталья Лебедева смогла поговорить с близкими спустя десять месяцев. Новосибирский областной суд сменил меру пресечения, отменив запрет на телефонные разговоры с родственниками. И в первую очередь Лебедева поговорила с дочерью и внучкой, которой на днях исполнился годик.
После задержания в июне 2024 года по уголовному делу о хищении 1,7 миллиона рублей у ООО «Ангиолайн» Наталья Лебедева некоторое время была под домашним арестом в Новосибирске, потом меру пресечения изменили на запрет определенных действий: обвиняемой запретили пользоваться телефоном и интернетом даже для общения с близкими.
В марте Советский районный суд Новосибирска отказался снять ограничения, но данное решение удалось обжаловать в облсуде. Отметим, Наталья Лебедева продолжает настаивать, что хищения средств не было, а деньги расходовали исключительно в интересах компании. Тем не менее, отрицая свою вину, акционер уже погасила всю сумму ущерба (1 763 000 рублей).
Напомним и тот факт, что во время расследования сумма растраты, которую вменяют Лебедевой, снизилась до 863 тысяч. После этого следствие смягчило статью обвинения — с ч. 4 ст. 160 на ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата) — и размер ущерба перестал быть особо крупным.