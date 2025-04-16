Новосибирский суд смягчил меру пресечения акционеру «Ангиолайна» Лебедевой

После задержания в июне 2024 года по уголовному делу о хищении 1,7 миллиона рублей у ООО «Ангиолайн» Наталья Лебедева некоторое время была под домашним арестом в Новосибирске, потом меру пресечения изменили на запрет определенных действий: обвиняемой запретили пользоваться телефоном и интернетом даже для общения с близкими.