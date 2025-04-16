В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году

«То, что делается правительством Крыма и Севастополя — очень большая и сложная работа. Вспоминаем события 10 лет назад, от строительства Крымского моста до трассы “Таврида”. И сейчас можно смело говорить о развитии автотуризма в Крыму. Я бы сказала, лучше АЗС, чем в Крыму, нет на всей территории России. Здесь мы можем служить примером для многих субъектов», — подчеркнула депутат.