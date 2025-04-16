Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, как часто белорусов могут привлекать к работе в выходные дни

Минтруда сказало, сколько дней в году белорусов могут привлекать к работе в выходные.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, как часто белорусов могут привлекать к работе в выходные дни. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве, отвечая на вопрос, как часто могут привлекать белорусов к работе в выходные дни, заметили, что есть некоторые ограничения. Согласно законодательству, суммарно занятым за весь календарный год можно не более 12 выходных дней.

Ранее Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.

А еще Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.