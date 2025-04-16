Минтруда сказало, как часто белорусов могут привлекать к работе в выходные дни. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве, отвечая на вопрос, как часто могут привлекать белорусов к работе в выходные дни, заметили, что есть некоторые ограничения. Согласно законодательству, суммарно занятым за весь календарный год можно не более 12 выходных дней.
Ранее Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.
А еще Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.