Минтруда сказало про доплату за работу в выходные дни в Беларуси

В пресс-службе пояснили, что работа в выходной день оформляется приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия компенсации. В ведомстве подчеркивают, что за каждый час работы в праздничные и выходные дни полагается доплата.