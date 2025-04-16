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Минтруда сказало про доплату за работу в выходные дни в Беларуси

Минтруда Беларуси заявило, что за работу в выходные дни полагается доплата.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало про доплату за работу в выходные дни в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В пресс-службе пояснили, что работа в выходной день оформляется приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия компенсации. В ведомстве подчеркивают, что за каждый час работы в праздничные и выходные дни полагается доплата.

«При сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок», — сказано в сообщении.

В Минтруда добавили, что в случае повременной оплаты труда, то она не должна быть ниже часовых тарифных ставок (окладов).

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